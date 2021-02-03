مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:27 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي


قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الأطماع الإثيوبية في ملف سد النهضة بدأت عام 2011، لافتًا إلى أن إثيوبيا حاولت تخدير مصر سنوات أثناء مفاوضات سد النهضة.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن نظام عمر البشير كان معاديًا لمصر حتى النخاع، مما ساهم في ازدياد أزمة سد النهضة، وأن الشعب السوداني هو من أطاح بنظام البشير.

وأكد أن مواقف عمر البشير مع إثيوبيا في أزمة سد النعهة كانت مخجلة، مشددًا على أن أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بتكاتف مصر والسودان، وأن السودان أدركت خطورة سد النهضة عليها ومن هنا كان الاتفاق مع مصر.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن روح العداء في إثيوبيا واضحة جدًا، وتصريحاتهم غير بناءة وغير إفريقية، مؤكدًا أن إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر، معلقًا: "كنا نشعر بها دائمًا في المفاوضات معهم".

ولفت إلى أن رابط الشعب المصري مع الشعب السوداني أقوى رابط مع دولة إفريقية، وأن المصلحة السودانية هي التي قربت المواقف مع مصر بخصوص مفاوضات سد النهضة.

ونوه المحلل السياسي، بأن مفاوضات سد النهضة تزداد تعقيدًا، وأن قضية السد الإثيوبي قضية كيدية من الدرجة الأولى، معلقًا: "قضية تعنت، عايزين يخنقوا مصر"، مشددًا على أن مصر ليست مكبلة الأيدي في قضية سد النهضة.

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