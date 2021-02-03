محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي نادي ليفربول نظيره نادي برايتون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: بن ديفيز، روبيرتسون، أرنولد، فيليبس.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، ألكانتارا.

خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

أخبار تهمك

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ ساعتين

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال قطر

منذ نصف ساعة

فرمان ناري من الزمالك بعد السقوط أمام غزل المحلة

منذ ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ حوالي 4 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

01:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع