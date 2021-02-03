محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون فى الدوري الإنجليزي
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:00 ص
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي ليفربول نظيره نادي برايتون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء
فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: بن ديفيز، روبيرتسون، أرنولد، فيليبس.
خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، ألكانتارا.
خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.