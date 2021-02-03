منظمة الصحة العالمية: 15% انخفاض في إصابات كورونا عالميًا

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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك انخفاض بنسبة 15% في أعداد إصابات كورونا على مستوى العالم للأسبوع الثالث على التوالي.





وأضافت خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك انخفاض على مستوى البيانات التي يتم وصولها لمنظمة الصحة العالمية من الدول المختلفة بشأن إصابات كورونا.



وأشارت إلى أن هناك انخفاض في إصابات فيروس كورونا بنسب متفاوتة بين الدول، متابعة: "أي تهاون في إجراءات الوقاية من كورونا سيقابه زيادة قي انتشار الإصابات، وهناك مؤشر جيد من انخفاض إصابات كورونا".

