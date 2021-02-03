عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

علقت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، على الأخبار المنتشرة بشأن فيروس "نيباه"، قائلة: "فيروس نيباه خد مجال أكثر من اللازم".

وأوضحت أن فيروس "نيباه" يصيب الخفاش وينتقل منه للخنازير، وفي بعض الأحيان ينتقل من الخنازير أو الخفاش إلى الإنسان.

وأشارت "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى نسبة وفيات الفيروس عالية للغاية، منوهة بأنن فيروس نيباه ممكن أن يتحول إلى وباء لمن يتعامل مع الخنازير، معلقة:

وأكدت أنه ليس أي هناك تفشي أو شيء مقلق بشأن انتشار فيروس نيباه، ولا يوجد جائحة أو تفشي في الصين لهذا الفيروس.

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