تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

يستضيف فريق أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء على ملعب فيلا بارك، نظيره وست هام يونايتد، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل الفيلانز في تحقيق الفوز بالمباراة، والتقدم نحو المراكز الأوروبية، واستمرار النتائج الجيدة، بعد الفوز في الجولة الماضية على ساوثهامبتون.

ومن المتوقع أن يبدأ دين سميث، مدرب أستون فيلا، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - تايرون مينجز - مات تارجيت.

خط الوسط: جون ماكجين - دوجلاس لويز - روس باركلي.

خط الهجوم: جاك جيرليش - أولي واتكينز - بيرتراند تراوري.

تقام المباراة تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت جرينتش.

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