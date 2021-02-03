تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال قطر

يواجه الأهلي مساء الغد الخميس 4 فبراير، نظيره الدحيل القطري، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ويأمل الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، في تحقيق الفوز على الدحيل، ممثل الدولة المنظمة، من أجل بلوغ نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل أوروبا.

تقام المباراة على ستاد المدينة التعليمية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بوقيت مكة، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويمكنكم استقبال القناة على تردد 12765 أفقي معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.