بعد تسريب عقده.. هل يصرف باريس سان جيرمان النظر عن ميسي ؟

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة الإسباني قلب الأمور رأسا على عقب في سوق الانتقالات.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن العقد الفرعوني لميسي يغلق الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه، حيث سيتعين على ميسي تخفيض راتبه سواء إذا استمر مع برشلونة أو انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو أي فريق آخر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حصول ميسي على ما يزيد عن 500 مليون يورو في آخر 4 مواسم، يبدو رقما صادما للجميع في الظروف العادية ولكن مع الأزمة المالية الحالية نتيجة تفشي فيروس كورونا فإن صدى الموضوع بات أكثر ضجيجا وتجاوز حدود إسبانيا إلى الأرجنتين وكل أرجاء العالم.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن ميسي يتطلع لتوقيع عقد جديد مع فريق أوروبي لكن 138 مليون يورو في الموسم الواحد هو مبلغ يفوق قدرات أي نادي في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من تصريح أكثر من مرشح لرئاسة برشلونة بأن ليونيل ميسي يجلب أكثر من 250 مليون يورو للنادي في الموسم الواحد فإن الوصول لمثل هذه الإيرادات لم يعد متاحا، حيث خلط فيروس كورونا الأوراق في ظل إقامة المباريات بدون جمهور وتراجع عائدات بيع منتجات النادي ورحيل عدد كبير من الشركات الراعية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن رواتب لاعبي برشلونة انخفضت من 656 إلى 382 مليون يورو هذا الموسم بنسبة 47% مع إمكانية التخفيض مجددا إذا استمرت الأزمة الصحية لذلك بات الحفاظ على ليونيل ميسي داخل جدران النادي الكتالوني مهمة مستحيلة مع ترقب أندية أخرى للموقف مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مسئول بارز في سوق الانتقالات أن لغة المال تلغي أي أمل لرؤية ميسي مع نيمار ومبابي في فريق واحد لأنه يستحيل على إدارة النادي الفرنسي تجديد تعاقد مبابي ونيمار بالإضافة إلى التعاقد مع ميسي أو أن يأتي البرغوث الأرجنتيني إلى العاصمة الفرنسية بشكل تطوعي.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن ليونيل ميسي عليه أن يخفض راتبه الخيالي أينما ذهب ويبقى التساؤل إلى أي مدى يستعد ميسي للتنازل؟

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