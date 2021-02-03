فرمان ناري من الزمالك بعد السقوط أمام غزل المحلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

قرر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، فرض عقوبة مالية ضخمة على أى لاعب حال الظهور فى أى من وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن من جهاز الكرة بالنادى قبلها.

 

وحذر قاسم جميع اللاعبين بالفريق من استخدام حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى كافة، لنشر مواد ذات طابع سلبى بشأن الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وطالب مشرف الكرة بالزمالك، لاعبيه بأن يحافظوا على تركيزهم فى الفترة الحالية، من أجل الاستمرار فى احتفاظهم بصدارة الدورى، والاستعداد لمنافسات دورى أبطال إفريقيا المقبلة.

 

وتلقى الزمالك هزيمة محرجة أمام غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، أمس الثلاثاء، فى إطار مباريات الجولة الـ 11 من مر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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