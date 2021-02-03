مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الأطماع الإثيوبية في ملف سد النهضة بدأت عام 2011، لافتًا إلى أن إثيوبيا حاولت تخدير مصر سنوات أثناء مفاوضات سد النهضة.





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن نظام عمر البشير كان معاديًا لمصر حتى النخاع، مما ساهم في ازدياد أزمة سد النهضة، وأن الشعب السوداني هو من أطاح بنظام البشير.



