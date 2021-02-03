مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

علق خالد عيد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على فوز فريقه أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت لصالح فريقه بثنائية مقابل هدف.

 

وأكد خالد عيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه قام بدراسة فريق الزمالك بشكل جيد قبل مواجهته، موضحًا أنه شاهد المباراة الأخيرة للفريق الأبيض أمام مصر المقاصة بعناية، لوضع الخطة المناسبة.

 

وتابع، "الزمالك سيطر على الملعب خلال الشوط الثاني لقلة خبرات لاعبي المحلة، وحاولت تحفيز اللاعبين على الصمود حتى النهاية".

 

وأوضح أنه انفعل على لاعبي فريقه في بداية الشوط الثاني من أجل تضييق المساحات على لاعبي الزمالك.

 

وواصل، "الزمالك فريق كبير، لكني شعرت أن هناك بعض التعالي في أداء لاعبيه خلال المباراة، لذلك قلت للاعبي فريقي بين الشوطين "انتوا لاعيبة جبانة، لازم تكسبوا الماتش ده".

أخبار تهمك

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:14 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

12:51 ص

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع