موقع عالمي وكتالوج حديث للمتحف المصري الكبير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
اجتمعت هيئة المتحف المصري الكبير بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن تطورات الأعمال بالمتحف.

واستعرضت الهيئة الموقع الإلكتروني للمتحف الذي صُمم ليضاهي أفضل المواقع الإلكترونية لكبرى المتاحف العالمية، حيث قامت الشركة المنفذه بعرض التصميم الخاص به وأهم صفحاته وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافه أنشطة المتحف، تمهيدا لاطلاقه قبل الافتتاح.

كما ناقش المجتمعون تطور الأعمال بالملفات الخاصة بالحملة الترويجية وفعاليات حفل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.

وفي نهاية الاجتماع اتفق أعضاء مجلس الإدارة على أهمية طباعة كتالوج المتحف قريبا والذي سوف يكون أحد أهم وسائل الترويج للمتحف والتعريف بمقتنياته قبل افتتاحه.

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مصر المتحف الكبير السياحة الاثار

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