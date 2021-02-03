موقع عالمي وكتالوج حديث للمتحف المصري الكبير

اجتمعت هيئة المتحف المصري الكبير بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن تطورات الأعمال بالمتحف.





واستعرضت الهيئة الموقع الإلكتروني للمتحف الذي صُمم ليضاهي أفضل المواقع الإلكترونية لكبرى المتاحف العالمية، حيث قامت الشركة المنفذه بعرض التصميم الخاص به وأهم صفحاته وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافه أنشطة المتحف، تمهيدا لاطلاقه قبل الافتتاح.





كما ناقش المجتمعون تطور الأعمال بالملفات الخاصة بالحملة الترويجية وفعاليات حفل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.



