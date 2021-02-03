خبير: مصر حددت الخطوط الحمراء في ازمة سد النهضة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور نصر علام، وزير المواد المائية الأسبق، إن دولة الكونغو التي ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ترتبط بعلاقات طيبة جدًا مع القاهرة، وهذا من شانه أن ينعكس على المفاوضات بالإيجاب.

وتابع "علام"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد الخطوط الحمراء في مفاوضات سد النهضة خلال لقائه برئيس الكونغو، وهذه الخطوط تتمثل: الحفاظ على حصة مصر المائية، والاتفاق على سياسية تشغيل سد النهضة، بما لا يسبب أضرار جسيمة على الدولة المصرية.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس للمفاوض المصري بوضع كافة التسهيلات الممكنة لتعظيم توليد الكهرباء للجانب الإثيوبي، مع عدم الإضرار بحصة مصر، والعمل على الوصول إلى اتفاق قانوني لكل الاطراف.

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