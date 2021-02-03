الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين مرة أخرى (فيديو)
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:46 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الأربعاء والخميس والجمعة.
وحذر "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من أمطار متوسطة وغزيرة تكون رعدية أحيانًا على القاهرة يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "لن تتعرض البلاد لعاصفة التنين التي حدثت في مارس الماضي، ولكنها حالة عدم استقرار ولا يوجد بوادر على ظهورها".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا