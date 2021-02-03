الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين مرة أخرى (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الأربعاء والخميس والجمعة.





وحذر "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من أمطار متوسطة وغزيرة تكون رعدية أحيانًا على القاهرة يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.



