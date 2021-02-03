الأرصاد تكشف موعد ذروة عدم الاستقرار في أحوال الطقس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أوضح محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة عن المعتاد في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن هذه الحالة مستمرة حتى غدًا الأربعاء.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن بداية من يوم الأربعاء سوف يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة.

وأشار إلى أن البلاد سوف تشهد تكون سحب منخفضة ومتوسطة بداية من غدًا الأربعاء، حيث من المتوقع أن تسقط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية عند السلوم ومطروح وقد تمتد إلى الإسكندرية مساء يوم الأربعاء.

وأوضح أن ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون يومي الخميس والجمعة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة من خمس إلى ست درجات، مع توقعات بسقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أغلب محافظات الجمهورية.

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