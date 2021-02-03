طبيب: إصابات كورونا بمصر تتراجع.. وتخطينا ذروة الموجة الثانية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين


قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القلب السابق، إن الوضع الوبائي يشهد تراجع إصابات فيروس كورونا بنسبة كبيرة.

وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "انكسار موجة كورونا أمر إيجابي، لكن الأهم استمرار الالتزام بارتداء الكمامة"، مشيدا بقرار تعليق الدراسة كونه ساهم في تراجع إصابات كورونا.

وأكمل "وفقا للوضع الوبائي قد نكون تخطينا ذروة الموجة الثانية، ونتمنى عدم حدوث موجة ثالثة"، مشيرا إلى أن لقاحات كورونا توفر حماية جزئية بنسب كبيرة.

وأعرب عن أمنيته بإنتاج مصر لقاح خاص بها، كونها تمتلك نخبة هائلة من العلماء والباحثين، مشيرا إلى أن لقاح أسترازينكا يعتمد على فيروس خامل.

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