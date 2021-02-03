أحد سكان "عمارة الدائري" المحروقة يُفجر مفاجأة عن الواقعة (فيديو)
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:04 ص
أمنية فوزي
قال المهندس حسين طه حسن، أحد سكان "عمارة الدائري"، إنه تم بناء العمارة على أعلى مستوى، وبأعلى جودة من حيث المباني والتحميل، والدليل على ذلك أنها الحريق مستمر لمدة 4 أيام ورغم ذلك لم تنهار، معلقًا: "العمارة ممكن تقعد في الحريق شهر كامل بدون أن تنهار".
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يسكن في الدور الخامس في العمارة، ويوجد بها حوالي 25 ساكنًا، موضحًا أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.
وتابع أحد سكان "عمارة الدائري": "لم نكن نعلم أن هناك مزون تحت العمارة ومعظم المواد التي كانت فيه قابلة للاشتعال، ولكن كنا نعلم أن العمارة بها مشكلة في التراخيص، أنا مهندس وفاهم"، معلقًا: "فرقت معايا في السعر 100 ألف جنيه، وكل منطقة فيصل والهرم مفيهاش ترخيص وكل الناس عارفة".
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