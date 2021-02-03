أحد سكان "عمارة الدائري" المحروقة يُفجر مفاجأة عن الواقعة (فيديو)

قال المهندس حسين طه حسن، أحد سكان "عمارة الدائري"، إنه تم بناء العمارة على أعلى مستوى، وبأعلى جودة من حيث المباني والتحميل، والدليل على ذلك أنها الحريق مستمر لمدة 4 أيام ورغم ذلك لم تنهار، معلقًا: "العمارة ممكن تقعد في الحريق شهر كامل بدون أن تنهار".





وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يسكن في الدور الخامس في العمارة، ويوجد بها حوالي 25 ساكنًا، موضحًا أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.



