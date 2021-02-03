تعليق أسامة ربيع على تأثير مشروع عسقلان- دبي بالنسبة لقناة السويس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس لن تتأثر بأي مشروعات أخرى خلال السنوات القادمة ومنها مشروع عسقلان- دبي الخط البري والسكة الحديد الذي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مسار القناة سيظل الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب.

وتابع "من يقول أن هذا الخط سيكون سببًا في خروج قناة السويس بره التراك بعد إحياء خط عسقلان- دبي، وكمية البترول التي تمر حاليًا تمثل 7% من تجارة البترول التي تعبر قناة السويس وتمثل 107 مليون طن".

واستطرد "بعض الشركات ستفضل العبور على قناة السويس باعتبارها الأقرب من غرب أوروبا عن خط عسقلان- دبي، والسعودية لم تقرر حتى الآن مدى إمكانية استخدام هذا الخط من عدمه، وهذا الخط بعيد عن كل من العراق والأردن".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن وجود هذا الخط سيكون بمثابة حافزًا من أجل تطوير العمل في القناة والقيام بطفرة في النقل البحري العالمي بأكمله.

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