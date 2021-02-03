نائب: حريق عقار فيصل لن يكون الأخير

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حريق عقار فيصل لن يكون الأخير، مشيرًا إلى أن مخالفات البناء موجودة في كافة المحافظات.





وأضاف "السجيني" في لقائه مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن مخالفات البناء ميراث ناتج عن 50 أو 60 سنة ترهل في هذا القطاع، وتشوه في هذا الملف".





ووجه رسالة إلى المصريين قائلا: "عليكم أن تتوقفوا على السعي في شراء وحدات سكنية أو خدمية في عقارات مخالفة"، كما وجه رسالة إلى المسئولين في المحليات بضرورة المتابعة وجمع المعلومات وملاحقة المخالفين.





وأكد أن قانون التصالح خطوة لتصحيح التشوه العمراني في مصر لحين وضع اشتراطات البناء الجديدة والعمل على ميكنة وحوكمة العمران في مصر.





وبسؤاله عن بيان وزير الإسكان اليوم الأربعاء قال السجيني: "أشفق على وزير الإسكان لان ملفاته كبيرة وسيواجه عدد من النواب الدارسين لقانون التصالح وما بعده".



