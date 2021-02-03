بداية التقلبات.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:15 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 3 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتاليك

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (السلوم- مطروح- الضبعة- تمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساءً).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
بداية التقلبات.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
بداية التقلبات.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

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