بداية التقلبات.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:15 ص
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 3 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتاليك
طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.
طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (السلوم- مطروح- الضبعة- تمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساءً).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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