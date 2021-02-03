بداية التقلبات.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 3 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتاليك





طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.





طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (السلوم- مطروح- الضبعة- تمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساءً).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس: