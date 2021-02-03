مدافع الأهلي: توقعت "قاضية" أفشة في الزمالك.. وهدفنا تشريف الكرة المصرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلى، عن بعض الكواليس التى وقعت فى مباراة الزمالك بنهائى إفريقيا، وما قاله لـ محمد مجدى أفشة قبل هدفه الشهير بـ"القاضية".

 

وقال إبراهيم خلال تصريحات لقناة "الأهلى": "حاليا متواجد فى محفل أى لاعب فى العالم يتمنى التواجد فيه، سعيد وفى نفس التوقيت علينا مسئولية كبيرة".

 

وأضاف: "اعتدنا أن نذهب لأى مكان نجد جماهير الأهلى فى ظهرنا وهذا سر الفوز بكل البطولات، نريد تحقيق شىء يليق بجماهير النادى".

 

وأوضح: "مباراة الزمالك فى نهائى إفريقيا لا تنسى، هى من أصعب المباريات التى خضتها، الزمالك كان قائمته كاملة وفريق محترم وله كل الاحترام والتقدير، ولكن نحن كلاعبين كان كل همنا تحقيق البطولة، لا أريد الأداء يكون جيدا أو أكون رقم واحد فى الفريق".

 

وأكمل: "قبل هدف أفشة بـ5 دقائق، تحدتث معه وقلت له أنت لاعب كبير، وستكون أنت سبب فوزنا".

 

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الدحيل القطرى، يوم الخميس المقبل، وذلك فى أولى مواجهات كأس العالم للأندية، الذى يقام فى قطر خلال الفترة الحالية.

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