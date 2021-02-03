النائبة غادة قنديل: المرأة والشباب حصلوا على العديد من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي

أكدت النائبة غادة قنديل عضو مجلس النواب، أن المرأة حصلت علي الكثير من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي نري 5 وزيرات، وعلي الصعيد السياسي، نري المرأة متواجدة في منصب المحافظ للمرة الأولي، كما نجد أكثر من نائبة للمحافظين.





وأوضحت عضو مجلس النواب أنه تم زيادة كوتة المرأة إلي نحو 25% علي الأقل في مجلس النواب في التعديلات الدستورية، ويمثلها في البرلمان الحالي حوالي 26% من السيدات.



