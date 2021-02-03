النائبة غادة قنديل: المرأة والشباب حصلوا على العديد من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:25 ص
النائبة غادة قنديل
النائبة غادة قنديل
أكدت النائبة غادة قنديل عضو مجلس النواب، أن المرأة حصلت علي الكثير من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي نري 5 وزيرات، وعلي الصعيد السياسي، نري المرأة متواجدة في منصب المحافظ للمرة الأولي، كما نجد أكثر من نائبة للمحافظين. 

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه تم زيادة كوتة المرأة إلي نحو 25% علي الأقل في مجلس النواب في التعديلات الدستورية، ويمثلها في البرلمان الحالي حوالي 26% من السيدات.

وأضافت غادة أن نظرة للرئيس للمرأة نظرة دعم وتقدير، وليس فقط للمرأة بل للشباب أيضا يحصلون علي أولويات الرئيس، حيث يستمع لهم دائما، وأتاح لهم المقاعد التنفيذية في الدولة، حيث نجد الشباب في نواب الوزراء ونواب المحافظين، وتحت قبة البرلمان وساعد علي صنع كوادر سياسية جديدة، وتأهيلهم لصنع القرار.

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