احمد عبد الرؤوف يتقدم باستقالته من الجهاز الفنى لبنها

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تقدم أحمد عبد الرؤوف المدرب العام في الجهاز الفني لنادي بنها، باستقالته من منصبه أمس الأحد.



وجاء قرار أحمد عبد الرؤوف بالاستقالة، بعد حدوث خلاف مع المدير الفنى لنادى بنها سعيد مدبولى .



وتمسك أعضاء مجلس ادارة نادى بنها برئاسة احمد برهومة باستمرار احمد عبد الرؤوف فى منصبه ولكن الأخير اصر على تقديم استقالته .



جدير بالذكر ان نادى بنها يتصدر مجموعة القاهرة والقليوبية برصيد ٢٠ نقطة ومن المنتظر ان يواجه البلاستيك فى الجولة الثانية عشر يوم الاربعاء ضمن منافسات دورى القسم الثالث .