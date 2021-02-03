الجامعة المصرية اليابانية تكشف تفاصيل اكتشاف طريقة جديدة بديلة عن مسحة الـ"pcr"
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:12 ص
شيماء حسن
كشف أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التفاصيل المتعلقة باكتشاف طريقة جديدة بديلة عن مسحة الـ"pcr" من أجل تحديد الأجسام المضادة داخل الجسم.
وقال "الجوهري" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه سيتم التوصل إلى منتج صناعي تنتجه الدولة المصرية يكون بديل عن مسحة الـ"pcr".
وأضاف أن هذا المنتج سيعمل على تخفيف الضغط عن التشخيص المعملي، ولكنه لن يكون بنفس دقة مسحة الـ"pcr" التي تقوم بالكشف عن الفيروس نفسه بعكس هذا المنتج الذي سيعمل على الكشف عن الأجسام المضادة داخل الجسم.
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