ضبط مالكة "فيلا" وشقيقها و3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من ضبط مالكة "فيلا" تحت الإنشاء وشقيقها و3 عمال آخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل فيلا تحت الإنشاء بالحى الخامس بشرق النيل.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بوجود تنقيب عن الآثار داخل فيلا تحت الإنشاء بالحى الخامس بشرق النيل والذي وجه بالتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية وضبط المتهمين.





وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة على رأس قوة أمنية مكبرة إلى محل الواقعة حيث تمكن خلالها من ضبط"سوسن.ع" 50 سنة، صاحبة الفيلا وشقيقها "أحمد"26 سنة، و3 عمال وهم "مصطفى.ر"19 سنة، و"هشام.ط" 47 سنة، و"بدوى.م" 37 سنة، وبحوزتهما أدوات الحفر.



