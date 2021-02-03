أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد زكي

 

 

حرصت زوجة محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التعليق على الصور المنتشرة بمهاجمه جماهير القلعة البيضاء، عقب خسارة الفريق إمام غزل المحلة.

 

ونشرت زوجة محمود علاء عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور " انستجرام" :   تقريباً نفس الشخص إللي بيركب الصور كل مرة والناس بتصدق للأسف وبتاخد سكرين شوت وتعمل شير من غير ما تتأكد دة صح ولا غلط أولاً عمري ما هتكلم كدة أبداً مش إسلوبي يعني مش هقول أهداف وأجوان.

 

وأضافت :  ثانياً عُمري ما هتكلم على جوزي وهفضل أدعمه لأخر نفس فيا وعُمري ما هفكر اكتب عنه حرف بالإسلوب دة.

 

وواصلت : ثالثاً احترامي للزمالكاوية إللي انا واحدة منهم،  اتمنى تكون رسالتي وصلت واتمنى الناس تتأكد قبل ما تتسرع في الحُكم على غيرها ربنا يكتبلنا الخير في اللي جاي أن شاء الله.

 

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام.

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