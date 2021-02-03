أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل
حرصت زوجة محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،
التعليق على الصور المنتشرة بمهاجمه جماهير القلعة البيضاء، عقب خسارة الفريق إمام
غزل المحلة.
ونشرت زوجة محمود علاء عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور
" انستجرام" : تقريباً نفس الشخص
إللي بيركب الصور كل مرة والناس بتصدق للأسف وبتاخد سكرين شوت وتعمل شير من غير ما
تتأكد دة صح ولا غلط أولاً عمري ما هتكلم كدة أبداً مش إسلوبي يعني مش هقول أهداف
وأجوان.
وأضافت : ثانياً
عُمري ما هتكلم على جوزي وهفضل أدعمه لأخر نفس فيا وعُمري ما هفكر اكتب عنه حرف بالإسلوب
دة.
وواصلت : ثالثاً احترامي للزمالكاوية إللي انا واحدة منهم، اتمنى تكون رسالتي وصلت واتمنى الناس تتأكد قبل
ما تتسرع في الحُكم على غيرها ربنا يكتبلنا الخير في اللي جاي أن شاء الله.
وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء
التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام.