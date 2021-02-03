يوسف الحسيني عن متجاهلي إنجازات مصر:" دي بجاحة" (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:11 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر حققت انجازات كبيرة في الطرق والكباري، ولكن البعض انتقد هذا الأمر متهمًا الدولة بعدم الاهتمام بالصناعة والتعليم والصحية، رغم أن الدولة افتتحت أكثر من 9 آلاف مصنع من 2014 حتى الآن.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الدولة حققت انجازًا كبير في القضاء على فيروس سي الذي كان منتشرًا في مصر بصورة كبيرة، وكانت المعارضة تنقد هذا الامر في النظام السابق، ليس هذا فقط، بل قامت الدولة بأعداد حملة "100مليون صحة" للاطمئنان على صحة المصريين من الإصابة بالسكر والضغط،.

وأشار إلى أن البعض اتهم من يتحدث عن اهتمام الدولة بالقطاع الصحي بالتطبيل، معقبًا: "دي بجاحة... اللي ما يشفش من الغربال يبقى أعمى البصيرة"

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