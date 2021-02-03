إنجي علاء تعلن بدء انطلاق تصوير مسلسلها "كوفيد ٢٥" (صور)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني


أعلنت السيناريست إنجي علاء عن بدء تصوير مسلسل (كوفيد ٢٥) وهو سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١ وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

فالمؤلفة قد أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات وأضافت بأن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.


إنجي علاء تعلن بدء انطلاق تصوير مسلسلها "كوفيد ٢٥" (صور)
إنجي علاء تعلن بدء انطلاق تصوير مسلسلها "كوفيد ٢٥" (صور)
إنجي علاء تعلن بدء انطلاق تصوير مسلسلها "كوفيد ٢٥" (صور)
إنجي علاء تعلن بدء انطلاق تصوير مسلسلها "كوفيد ٢٥" (صور)

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مسلسل كوفيد 25 انجي علاء الشريف

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