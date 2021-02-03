باحث في علم الفيروسات: عقار لعلاج سرطان النخاع أكثر فاعلية ضد كورونا

كشف إسلام حسين، باحث في علم الفيروسات بجامعة بوسطن، التفاصيل المتعلقة باكتشاف عقار جديد لعلاج فيروس كورونا ذكرت تقارير أنه أقوى 27 مرة من عقار الريمديسفير.





وقال "حسين" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن العقار المعُلن عن فعاليته في علاج كورونا يعالج سرطان النخاع وهو أكثر فاعلية لمواجهة الفيروس.





وأضاف أن هذا العقار سيتم إعطائه بجرعة معينة تختلف عن الجرعة التي يتم إعطائها في علاج السرطان حتى لا يتسبب في حدوث تأثير سمي ولن يكون بنفس طريقة استخدامه في علاج السرطان.



