باحث في علم الفيروسات: عقار لعلاج سرطان النخاع أكثر فاعلية ضد كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
كشف إسلام حسين، باحث في علم الفيروسات بجامعة بوسطن، التفاصيل المتعلقة باكتشاف عقار جديد لعلاج فيروس كورونا ذكرت تقارير أنه أقوى 27 مرة من عقار الريمديسفير.

وقال "حسين" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن العقار المعُلن عن فعاليته في علاج كورونا يعالج سرطان النخاع وهو أكثر فاعلية لمواجهة الفيروس.

وأضاف أن هذا العقار سيتم إعطائه بجرعة معينة تختلف عن الجرعة التي يتم إعطائها في علاج السرطان حتى لا يتسبب في حدوث تأثير سمي ولن يكون بنفس طريقة استخدامه في علاج السرطان.

وأشار الباحث في علم الفيروسات بجامعة بوسطن، إلى أن هذا العقار يخضع حاليًا لتصنيف الدواء وسيتم استخدامه في علاج الحالات الحرجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

من مصر كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ أقل من نصف ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

برلماني عن علاج السرطان الجديد: "سنحضره لمصر بسعر مناسب إذا ثبت فاعليته"

10 معلومات عن دواء "بلاكونيل 200" المُعالج لكورونا

مفاجأة.. تعرف على العلاج البديل لمواجهة كورونا في مصر

برلماني عن العلاج الياباني لكورونا: هناك أمل كبير لإنقاذ العالم

برلماني عن اكتشاف علاج ياباني لكورونا: بشرى سارة للعالم أجمع

الهند تدرس الإنتاج المحلي من دواء إيبولا لعلاج فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:14 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

12:51 ص

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع