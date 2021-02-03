جينفر لوبيز تعاود العمل مع "نيتفليكس" مرة أخرى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
وكالات


عاودت جينيفر لوبيز العمل مع نيتفليكس مرة أخرى ببطولة فيلم "The Mother" التي تجري المخرجة نيكي كارو محادثات لإخراجه.

وبحسب موقع deadline، تستعد النجمة جينيفر لوبيز لبطولة وإنتاج فيلم جديد بعنوان "The Mother" لصالح نتفليكس، حيث ستلعب لوبيز دور قاتلة تخرج من مخابئها لحماية ابنتها التي تخلت عنها قبل سنوات، بينما كانت هاربة من رجال خطرين. كما تجري "نتفليكس" محادثات مع مخرجة فيلم "Mulan" نيكي كارو لإخراج الفيلم. يذكر أن لوبيز تستعد لبطولة فيلمين آخرين هما فيلم "The Cipher" لصالح نتفليكس، وفيلم "Shotgun Wedding" لصالح "Lionsgate".

عاودت جينيفر لوبيز العمل مع نيتفليكس مرة أخرى ببطولة فيلم "The Mother" التي تجري المخرجة نيكي كارو محادثات لإخراجه.

وبحسب موقع deadline، تستعد النجمة جينيفر لوبيز لبطولة وإنتاج فيلم جديد بعنوان "The Mother" لصالح نتفليكس، حيث ستلعب لوبيز دور قاتلة تخرج من مخابئها لحماية ابنتها التي تخلت عنها قبل سنوات، بينما كانت هاربة من رجال خطرين. كما تجري "نتفليكس" محادثات مع مخرجة فيلم "Mulan" نيكي كارو لإخراج الفيلم. يذكر أن لوبيز تستعد لبطولة فيلمين آخرين هما فيلم "The Cipher" لصالح نتفليكس، وفيلم "Shotgun Wedding" لصالح "Lionsgate".

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