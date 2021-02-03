منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:29 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك انخفاض على مستوى البيانات التي يتم وصولها لمنظمة الصحة العالمية من الدول المختلفة بشأن إصابات كورونا.

وأشارت "طلعت" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى انخفاض بنسبة 15% في أعداد إصابات كورونا على مستوى العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

وكشفت عن أن هناك انخفاض في إصابات فيروس كورونا بنسب متفاوتة بين الدول، متابعة: "أي تهاون في إجراءات الوقاية من كورونا سيقابه زيادة قي انتشار الإصابات، وهناك مؤشر جيد من انخفاض إصابات كورونا".

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