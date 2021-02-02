بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.. حسين زين يستعرض دور 'الوطنية للإعلام' في تعريف المواطنين بحقوقهم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:44 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
شارك مساء اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة؛ وذلك تلبية لدعوة اللجنه لمناقشة دور الهيئة في حقوق الإنسان، وتعظيم هذا الدور، بما يحقق هدف تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وأيضًا الرد على الأكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر.

واستعرض "زين" الدور الذي تقوم به إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام في تسليط الضوء على حقوق الإنسان في مصر، وذلك من خلال برامجها التي تعرف كافة فئات المجتمع المصري بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الخدمات الإعلامية، لتبصير المواطن بحقوقه وحريته، وأيضًا مخاطبة المسؤولين في تلبية احتياجاته.

كما تقوم الوطنية للإعلام، بتسليط الضوء على المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتقدم خدماتها للمواطنين كحق من حقوقهم.

كما أوضح "زين" للجنة، الدور الذي تقوم به الهيئة في الرد على   الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

وفي هذا الصدد تم مناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين الوطنية للإعلام ولجنة حقوق الإنسان، يحدد المعايير التي تسهم بقوة في مواجهة  الشائعات والأكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر.

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