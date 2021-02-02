تونس تتوقع تسلم لقاحات "كوفيد-19" من تحالف "غافي" في فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي يوم الثلاثاء إن تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة مجانية من لقاحات كوفيد-19 من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"، اعتبارا من منتصف فبراير.

 

وستكون هذه الكمية كافية لتطعيم مليوني شخص في تونس التي يقدر عدد سكانها بنحو 11.5 مليون نسمة.

 

وعلى صعيد مصادر اللقاحات التونسية، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن تونس أصبحت ثالث دولة إفريقية تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد-19.

 

وأسندت وزارة الصحة التونسية يوم السبت، رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح "سبوتنيك V".

 

وقالت الوزارة: "في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا، تم بتاريخ 30 يناير 2021 إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح "Sputnik".

 

وأكدت الوزارة أن الإطار الترتيبي سيمكن من التسريع في إجراءات التزود باللقاح الروسي.

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