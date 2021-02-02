المجد يفوز على رشيد في دوري القسم الثالث

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
نجح فريق المجد في تحقيق فوز ثمين ومستحق خارج ملعبه على حساب فريق رشيد، بهدفين دون مقابل، بالمجموعة الحادية عشر، لمنافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث.

سجل هدفي اللقاء سعد المني، وتامر توتو،في الشوط الأول، وشهدت الدقيقة 80 طرد حارس رشيد لمنع هدف محقق، ليرتفع رصيد المجد إلى 24 نقطة، بالمركز الأول.

وأدار اللقاء حكم الدرجة الأولى بهاء عطا، عاونه أحمد نبيل، ومحمد محيى، وراقب الحكام عماد حسين من منطقة الإسكندرية.

1 - المجد 24 نقطة
2 - اسكندرية للبترول 23نقطة
3 - نهضة العامرية 23 نقطة
4 - م ش المعمورة 21 نقطة
5 - الترام 18 نقطة
6 - بدر 16 نقطة
7 - م ش الدلنجات 15 نقطة
8 - م ش العبور 14 نقطة
9 - م ش إيتاى البارود 13 نقطة
10 - م ش حوش عيسى 13 نقطة
11 - دلفى 11 نقطة
12 - غزل كفر الدوار 10 نقاط
13 - م ش القبارى 10 نقاط
14 - مياه البحيرة 9 نقاط
15 - م ش كفر بولين 9 نقاط
16 - رشيد 7 نقاط .

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