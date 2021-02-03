محافظ القليوبية السابق: "لازم يكون في حسم في قوانين مخالفات البناء"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

قال الدكتور محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والاسكندرية الأسبق، نعانى من زمن طويل بسبب المشاكل المتعلقة بالمحليات، لمدة تصل لاكثر من 50 عاما، فهناك قوانين صدرت في ظاهرها رحمة، وباطنها عذاب، وأصبح العرف أثوى من القانون، وما يحدث في المخالفات فوق الوصف، وحان الوقت لقوانين حاسمة.


وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع كريمة عوض، العرف والتقاليد التي كانت سائدة، هو أن المستأجر أو مشترى الوحدة السكنية، يوافق على عرض المالك الأقل ماليا، في مقابل أن يتنازل عن جزء من الجراج، فيأخذ الجراج ويستخدمه لأغراض أخرى، ولكن اليوم القانون أصبح أقوى، وليس من حق المالك أن يحتفظ به.

وتابع، مل المخالفات التي رأيناها في محافظات مصر، إذا كانت الإدارة المحلية مسئولة، "كان زمانهم هيبقوا في السجون" ولكن هناك أكثر من طرف مسئول عن عملية الإزالة، فهناك شرطة، وأحكام قضائية، وشركات مرافق، حتى المواطن، الذى من المفترض ألا يشترى، يصر على الشراء، فالرئيس أعطى تعليمات مهمة بالتعامل مع المخالفين، فحينما يكون هناك حسم، كل شيء يتم على أكمل وجه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إزالة 6 طوابق بجسر السويس مخالفين للقانون.. وتحويل مالكها للنيابة العسكرية

حملة لتطهير منطقة الجراج من الباعة الجائلين

تصدي للفوضى أم عوار دستورى.. كيف يرى المصريون قانون التصالح؟

بعد عقار الدائري.. محافظ القليوبية الأسبق يوجه مناشدة للمواطنين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:14 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

12:51 ص

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع