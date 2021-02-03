مصر للطيران: انتظام تسيير الرحلات الجوية رغم جائحة كورونا (فيديو)

قال الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة مستمرة في عملها وتسيير الرحلات رغم تأثير جائحة فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 %.





وأضاف "زكريا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الحركة ضعيفة وذلك بسبب كورونا، معلقا: "أي شئ يحدث بشأن كورونا في أي مكان يكون له تأثير على حركة الطيران".



