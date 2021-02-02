البلدية يواصل تدريباته استعدادا لدكرنس في الكأس عقب تأجيل لقاء الحرس

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أثار قرار تأجيل مباراة حرس الحدود وبلدية المحلة في إطار الاسبوع العاشر من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعه الثالثه البلبلة داخل صفوف الفريق بعد أن أتم الاستعداد لمباراة الحرس والسفر غدا للمبيت في الإسكندرية.



وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد قررت منذ قليل تأجيل مباريات الأسبوع العاشر من يوم الخميس الي يوم الثلاثاء بسبب إقامة الدور التمهيدي الرابع والاخير لكأس مصر.



ومن المقرر أن يلتقي بلدية المحلة ودكرنس يوم الجمعة المقبل علي ملعب دكرنس بعد أن أوقعتهم القرعه وجها لوجه.



وكان بلدية المحلة قد صعد لهذا الدور بعد التغلب علي بني عبيد بهدفين نظيفين ثم علي كوم حماده بضربات الترجيح بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي.



بينما صعد دكرنس لهذا الدور بعد الفوز علي صيد المحله بركلات الترجيح ثم علي بيلا بهدفين نظيفين .



من ناحية أخرى أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق بلدية المحلة أنه من الغد سيبدء الإستعداد لمباراة دكرنس في كأس مصر وأنه سيقوم بإراحة العديد من اللاعبين للحفاظ عليهم من أجل مباريات الدوري التي يسعي فيها الفريق من إعتلاء قمة الدوري والصعود للممتاز .



ويحتل بلدية المحلة المركز السادس في المجموعه الثالثه برصيد ثلاثة عشر نقطه بفارق خمس نقاط عن حرس الحدود المتصدر ويتبقى له مباراه مؤجله مع كفر الشيخ .





