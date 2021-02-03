أسعار الذهب في مصر اليوم 3-2-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب في السوق المصري  التراجع القوي في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من خسائر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.
 
أسعار الذهب في مصر
وفقد سعر جرام الذهب في مصر نحو 4 جنيهات، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 808 جنيها، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 923.5 جنيها، وعيار 18 سجل 692.5 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6464 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع كبير أصاب أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة العملة الأمريكية، كما تراجعت الفضة بأكثر من 10 بالمائة.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع الورقة الخضراء لأعلى مستوى في شهرين مع التفاؤل بشأن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة سريعاً.


كما ضغطت مكاسب الأسهم الأمريكية القوية خلال التعاملات على المعادن النفيسة مع تحسن شهية المخاطرة بعد هدوء مخاوف جنون التداولات التي سببها مستثمرو التجزئة.

ويأتي هبوط الذهب تزامناً مع خسائر قوية للفضة، بعد أن حققا مكاسب قوية بالأمس وخاصة الفضة بدعم إقبال مستثمري التجزئة عبر منتدى "ريديت".

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.6 بالمائة أو ما يوازي 30.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1833.40 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 25.31 دولار، ليسجل مستوى 1835.47 دولار للأوقية.

فيما تراجع سعر العقود الآجلة للفضة بنحو 10.3 بالمائة إلى 26.40 دولار للأوقية، بعد أن تجاوز مستوى 30 دولاراً بالأمس لأول مرة منذ 2013.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.19.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ ثلث ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الذهب يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم السبت ليخسر 14 جنيه فى اسبوع

عاجل.. الذهب يواصل التراجع اليوم الخميس 8-11-2018 في محلات الصاغة

الذهب نحو أقل من 600 جنيه.. تعرف على أسعار الأعيرة اليوم

أسعار الذهب بعد التراجع الأخير في السوق المصري اليوم الأثنين 31/12/2018

سعر الذهب المحلى في مصر اليوم الإثنين 25-2-2019- السعر العالمي يواصل الارتفاع

تحديث جديد في أسعار الذهب المحلى اليوم الإثنين 25-3-2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:14 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

12:51 ص

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع