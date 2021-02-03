أسعار الذهب في مصر اليوم 3-2-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

واصلت أسعار الذهب في السوق المصري التراجع القوي في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من خسائر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.

أسعار الذهب في مصر

وفقد سعر جرام الذهب في مصر نحو 4 جنيهات، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 808 جنيها، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 923.5 جنيها، وعيار 18 سجل 692.5 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6464 جنيها.









أسعار الذهب عالميًا:



