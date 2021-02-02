شقيق بوجبا يثير الجدل حول مستقبله

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ماتياس بوجبا شقيق الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد أثار الجدل عن مستقبل النجم الفرنسي في الموسم المقبل.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد مانشستر يونايتد مع بوجبا ينتهي في الصيف المقبل لكن تقارير صحفية بريطانية زعمت أن إدارة الشياطين الحمر فعلت بند تجديد العقد لمدة موسم آخر.

وأكد البرنامج الإسباني أن بوجبا تم طرحه للإنضمام إلى كلا من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس وأفاد وباريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأفاد البرنامج الإسباني بأن بوجبا شارك في 27 مباراة في مختلف البطولات حتى الآن ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع  3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وقال ماتياس بوجبا في تصريحات نقلها البرنامج الإسباني: "إذا أراد مانشستر يونايتد جني الأموال من وراء بوجبا ، فإن عليهم عرضه للبيع في الصيف المقبل".

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