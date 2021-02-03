"مصر للطيران" تكشف تفاصيل وفاة الرئيس السابق للصيانة بالشركة أثناء عمله (فيديو)

قال الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن المهندس الراحل أبو طالب الدرجلى، الذي توفي أثناء عمله كان من خيرة العاملين بالشركة، موضحا أنه كان يحب زملائه بشكل غير عادي، وكان له شعبية قوية".





وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، اليوم الثلاثاء أن المهندس الراخل خرج معاش بعد إدارته شركة الصيانة وتم انتدابه لخبرته وكفاءته الكبيرة.



