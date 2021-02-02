أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في عام بنهاية التعاملات

سجلت أسعار النفط بأكثر أعلى مستوى في عام في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الإمدادات.





وصعدت أسعار الخام مع التزام كبار المنتجين بقيود الإنتاج، لمواجهة ضعف الطلب الناجم عن فيروس كورونا.





وذكرت وكالة "بلومبرج" أن التزام منظمة "أوبك" بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بلغ 99 بالمائة خلال الشهر الماضي.





فيما توقعت "أوبك+" أن يكون هناك عجزاً في المعروض من الخام خلال العام الجاري بدعم تخفيضات الإنتاج من قبل المنظمة والحلفاء من خارجها.





كما قدمت العاصفة الثلجية في شمال شرق الولايات المتحدة دعماً للأسعار مع زيادة الطلب على وقود التدفئة.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس بنسبة 2.3 بالمائة إلى 54.76 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير لعام 2020.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنسبة 1.9 بالمائة إلى 57.44 دولار للبرميل.