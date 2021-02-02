أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:18 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
أمل الحلفاوي
شارك المهاجم المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نادي جالطة سراي التركي، لأول مرة مع فريقه الجديد بعد انتقاله من الزمالك، ضمن انتقالات يناير الماضي.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي، بشكل رسمي، لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة، وخاض المران الأول له أمس الإثنين.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول له في أول مشاركة له مع النادي التركي، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي انتهى بفوز جالطة سراي بثلاثية أمام أسطنبول باشاك شهير، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له من اللقاء وعلق عليها، "الحمدلله"

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