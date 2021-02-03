الأرصاد: الحرارة تنخفض 5 درجات الخميس والجمعة ..ونحذر من السيول (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:33 ص
ارشيفية
ارشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية خلال الـ 72 المقبلة، رغم زيادة ساعات سطوع الشمس، مشيرا إلى أن الخميس والجمعة يشهدان ذروة عدم الاستقرار في حالة الطقس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة بمعدل 5 درجات عن يوم الأربعاء، مشيرا لوجود نشاط رياح يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة.

ولفت مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أغلب محافظات ومدن الجمهورية، مردفا "أن الأمطار تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وأوضح هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، مشيرا إلى وجود منخفض جوي يأتي مصحوبا برياح شديدة البرودة قادم من طبقات الجو العليا والمنطقة القطبية وتصل درجة الحرارة فيها إلى سالب 20 درجة.

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