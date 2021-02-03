تتخفى من المناعة.. طفرة كورونا بجنوب أفريقيا تهدد اللقاحات (فيديو)

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجلا راسكن في بريطانيا، إن شركة أسترازينكا وافقت على زيادة كمية لقاح كورونا المخصصة للاتحاد الأوروبي بنسبة 30%.





وتابع "كامل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن جميع لقاحات كورونا تسيطر على طفرات الفيروس الجديدة، مشيرا إلى أن تأخر إيقاف الطيران ساهم في دخول طفرة جنوب أفريقيا إلى بريطانيا.





وأضاف أستاذ الباثولوجي: "لا يوجد فروق كبيرة حتى الآن بين أعراض النسخة الأولى من فيروس كورونا وطفرتي بريطانيا وجنوب أفريقيا"، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن طفرة جنوب أفريقيا تتخفى من مناعة الإنسان، وهو أمر خطير كونه قد يسفر عن عدم فعالية اللقاح في مواجهة الفيروس.



