برلماني: كارثة عقار الهرم نتيجة 50 سنة من ترهل منظومة الإدارة المحلية (فيديو)
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:33 ص
داليا الحسين
قال النائب البرلماني أحمد السجيني، إن البرلمان في اللحظة الحالية، يسأل الحكومة في موضوعات عاملة وشاملة، فالجلسات تبدأ 11 صباحا، وتنتهى 9 مساء، ولكن حادث العقار المحترق، سيتم مناقشته داخل اللجان المختصة، ولكن بكل المعايير العلمية، فهذه الحوادث، قياسا على العشوائية العمرانية الموجودة في المحليات، سنجدها متكررة، فليس هذا العقار الذى لا تنطبق عليه الاشتراطات.
وأضاف "السجيني"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هذا الأمر حدث نتيجة تراكم 50 سنة من ترهل منظومة الإدارة المحلية، وهذه الملفات لا يوجد محافظه وحده أو وزير يستطيع أن يحلها، فجميع المؤسسات مطالبة بالتكاتف لحل الأزمة، فالإعلان يشكل وعيًا كبيرًا جدا، لأنه يعكس أمورًا كثيرة للمواطن، حول أهمية احترام القانون.
وتابع عضو مجلس النواب، أن وضع العقار المحترق صعب جدا، ووارد أن يتكرر في كثير من العقارات المحيطة بالدائري، وما فعلته الدولة، أنها أنهت البناء المخالف، ثم بدأ قانون التصالح، وأصرينا عليه حتى يكون للعقارات هوية وشكل اعتباري، وندعم من يحتاج تراخيص، ويقول الدفاع المدني مواصفاته المطلوبة.
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