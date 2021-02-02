رئيس مدينة 6 أكتوبر: عودة الحركة المرورية لطبيعتها في منطقة كسر ماسورة الشيخ زايد

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قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه قبل نصف ساعة تم الانتهاء من جميع أعمال رفع المياه بالكامل بعد كسر ماسورة للمياه بالشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الحركة المرورية عادت إلى طبيعتها.



وأضاف "الشربيني" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن كسر ماسورة المياه ناتج عن ضغط الاستهلاك وهي ماسورة مياه نقية تقوم بتغذية منطقتي أبو رواس والمنطقة الاستثمارية في الجزيرة عند كوبر مشاه.



وأشار إلى أن كسر ماسورة المياه تسبب في تدفق كميات أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكات السيطرة على مياه الأمطار، موضحًا أنه تم الدفع بـ15 سيارة شفط بالإضافة إلى معدات الحماية المدنية وتم سحب المياه منذ أكثر من نصف ساعة وعادت الحركة المرورية لطبيعتها، نافيًا أن يكون هذا الكسر بسبب أعمال مشروع المونوريل في المنطقة.