رئيس مدينة 6 أكتوبر: عودة الحركة المرورية لطبيعتها في منطقة كسر ماسورة الشيخ زايد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه قبل نصف ساعة تم الانتهاء من جميع أعمال رفع المياه بالكامل بعد كسر ماسورة للمياه بالشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الحركة المرورية عادت إلى طبيعتها.

وأضاف "الشربيني" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن كسر ماسورة المياه ناتج عن ضغط الاستهلاك وهي ماسورة مياه نقية تقوم بتغذية منطقتي أبو رواس والمنطقة الاستثمارية في الجزيرة عند كوبر مشاه.

وأشار إلى أن كسر ماسورة المياه تسبب في تدفق كميات أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكات السيطرة على مياه الأمطار، موضحًا أنه تم الدفع بـ15 سيارة شفط بالإضافة إلى معدات الحماية المدنية وتم سحب المياه منذ أكثر من نصف ساعة وعادت الحركة المرورية لطبيعتها، نافيًا أن يكون هذا الكسر بسبب أعمال مشروع المونوريل في المنطقة.

أخبار تهمك

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ 40 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ 37 دقيقة

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

السفير السعودي يكشف سبب منع المملكة استقبال المسافرين من 20 دولة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ 33 دقيقة

راموس يلمح لرحيله عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

11:00 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

10:35 م

موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

11:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع