رانيا محمود ياسين: حورية فرغلى تخضع الآن لجراحة مدتها 9 ساعات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلى، والتي تتواجد حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معاها خلال الأيام الماضية.

وقالت رانيا، آخر مرة تواصلت معها كان منذ يومين، وتحديدا قبل سفرها بساعتين، واليوم جراحتها، ومدتها 9 ساعات، وهو ما يجعلنى أشعر بالقلق.

وتابعت رانيا، لا أعرف ما الذى حدث خلال الجراحة حتى الان، وأنتظر هاتف من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدا لكى نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأى معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتى على مواقع التواصل الاجتماعى لكى يطمئن عليها الجمهور الذى يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية.

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