رانيا محمود ياسين: لم نضع لافتة "عاش هنا" على منزل والدى القديم لأنه "هُدم"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين


قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إننا لمسنا حب الناس وتقدير الدولة، لوالدى محمود ياسين، والتكريم والاهتمام، فالجمهور في الوطن العربى، كانوا "سند" لنا ولأسرتنا، بالتعاطف والحب وبالاهتمام، فجمهور محمود ياسين لا يقل عن أهله.

وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض، على القاهرة والناس، إن لافتة "عاش هنا"، التي وضعت على منزله في الشيخ زايد، كنا نتمنى أن تُوضع في منزله القديم، والشارع الذى كان يسير فيه مع ماما أثناء فترة خطوبتهما، ولكن الفيلا هناك تم هدمها، وبنى مكانها عقار، فليس مكان نضع فيه اللافتة، وإذا كنا وضعنا على باب العقار، كانت ستكون مغالطة، أننا وضعنا اللافتة في مكان لم يعش به، ولهذا السبب، وضعنا اللافتة في منزله بالشيخ زايد، وهو المكان الذى توفى به.

وتابعت، تركنا الفيلا القديمة، ومن اشتروا الفيلا، قاموا بهدمها، وأصبحنا لا نمتلكها، فكان الأفضل أن نضعها في منزله الثانى.

وعن علاقتها بالفنانة حورية فرغلى، قالت رانيا، تواصلت معها لآخر مرة، منذ يومين، وقبل سفرها بساعتين، واليوم جراحتها، ومدتها 9 ساعات، وهو ما يجعلنى أشعر بالقلق.

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