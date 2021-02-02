موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
طلب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهاز الكرة وضع برنامج خاص للنيجيرى جونيور أجايى، من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع الفريق.

ويخطط موسيمانى لتجهيز أجاي حتى يظل ورقة رابحة على دكة البدلاء خلال مشوار المارد الأحمر فى مونديال الأندية فى ظل خبراته الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

ويسعى موسيماني للاستفاده من إمكانيات أجاي، رغم ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الأخيرة مع الفريق منذ نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

ويلتقى الأهلي مع الدحيل القطرى يوم الخميس المقبل، في بطولة كأس العالم للأندية، وينتظر بايرن ميونيخ الألماني الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي من البطولة.

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