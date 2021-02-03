طبيب مصري بالبرازيل: إصابات كورونا في تراجع لكن السيطرة ليست كاملة (فيديو)

قال الدكتور حسان الزين، الطبيب بإحدى مستشفيات البرازيل، إن هناك تغيرات ظهرت في فيروس كورونا بعدد من الولايات البرازيلية، أكثر انتشارا، ويمكن أن يصيب الأطفال أكثر مما سبق، فبعض المناطق بها انهيار للمنظومة الصحية.





وأضاف "الزين" خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع كريمة عوض، أنه في ظل هذه الجائحة، تظهر المنظومات الصحية، وكيف تتعامل مع الجائحة، وهل تتمتع بالمرونة، والقدرة على السيطرة، ليسهل محاولة فرز المرضى والوفيات.





وتابع، في وقت معين، فقدت بعض المناطق السيطرة على فيروس كورونا، ولكن الآن هناك تدني في الوفيات، فالرسم البيانى يوضح هبوطا ملحوظا، فالسيطرة ليست كاملة، ولكن سيطرة نسبية.



