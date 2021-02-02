"الفجر الفني" يكشف مصير برنامج شيماء سيف وتفاصيل برنامجها الجديد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشفت الفنانة شيماء سيف عن مصير برنامجها الذي تأجل عرضه، وعن خطوة تقديم البرامج التي تخطوها.

وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه من المقرر عرض برنامجها قريبا، كما أنها تشارك في برنامج آخر يحمل اسم "تحدي النجوم سيذاع على قناة "أبو ظبي" من المقرر أن يتم عرضه في الشهر القادم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع عدد من الفنانين منهم عمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

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